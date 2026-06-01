DDR-Kult-Lokal feiert Wiedereröffnung in Berlin und ist schon wieder zu

Berlin - Nur wenige Tage nach der gefeierten Eröffnung des einstigen Berliner Kult-Lokals "Mokka-Milch-Eisbar" ist die neue Bar mit dem Namen "Mokka Milch" wieder geschlossen.

Das Kult-Lokal hat vergangene Woche gerade erst seine Wiedereröffnung gefeiert. © Jens Kalaene/dpa

Als Grund nennen die Betreiber der Gaststätte, das Ehepaar Natacha und Alexander Neumann, unter anderem technische Probleme.

"Deswegen haben wir die schwere Entscheidung getroffen, einmal kurz innezuhalten und alles glattzuziehen", erklärte Alexander Neumann in einem Beitrag bei Instagram. "Ihr verdient mehr, als wir in diesen ersten Tagen geben konnten. Am 12. Juni sind wir zurück — mit frischer Energie und der Qualität, die ihr verdient", hieß es dort weiter.

Der Strom sei ausgefallen, dann sei die Kaffeemaschine kaputtgegangen. "Einige Gäste haben 15 Minuten in der Sonne auf ein Getränk gewartet. Das entspricht nicht dem Anspruch, den wir an uns selbst haben. Wir waren nicht glücklich mit dem, was wir geliefert haben", erklärte Natacha Neumann der "Berliner Morgenpost".

Zugleich bedankten sich die Betreiber für den großen Zuspruch. Seit der Eröffnung des einstigen DDR-Kult-Lokals seien Hunderte Menschen gekommen.