Nächtliche Sperrung auf A111: Tunnel Flughafen Tegel dicht

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Ab Montag gibt es für knapp zwei Wochen eine nächtliche Sperrung auf der Autobahn 111 um den Tunnel Flughafen Tegel. Was Autofahrer wissen müssen.

Von Jana Kieseyer

Berlin - Ab Montag gibt es für knapp zwei Wochen eine Sperrung auf der A111 um den Tunnel Flughafen Tegel. Was Autofahrer wissen müssen.

Bereits im Januar war die A111 wegen Bauarbeiten gesperrt, nun kommt es erneut zu nächtlichen Einschränkungen.
Bereits im Januar war die A111 wegen Bauarbeiten gesperrt, nun kommt es erneut zu nächtlichen Einschränkungen.  © Jonas Walzberg/dpa

Die A111 wird von Montag (1. Juni) bis Freitag (12. Juni) zwischen den Anschlussstellen "Am Festplatz" und "Seidelstraße" gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Die Sperrung gilt demnach für beide Richtungen und jeweils von 21 bis 5 Uhr.

Es werden in der Zeit Instandsetzungsarbeiten durchgeführt und die Fluchttüren im Tunnel Flughafen Tegel erneuert, wie es heißt.

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa

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