Nächtliche Sperrung auf A111: Tunnel Flughafen Tegel dicht

Berlin - Ab Montag gibt es für knapp zwei Wochen eine Sperrung auf der A111 um den Tunnel Flughafen Tegel. Was Autofahrer wissen müssen.

Bereits im Januar war die A111 wegen Bauarbeiten gesperrt, nun kommt es erneut zu nächtlichen Einschränkungen. © Jonas Walzberg/dpa

Die A111 wird von Montag (1. Juni) bis Freitag (12. Juni) zwischen den Anschlussstellen "Am Festplatz" und "Seidelstraße" gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Die Sperrung gilt demnach für beide Richtungen und jeweils von 21 bis 5 Uhr.