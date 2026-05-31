Nächtliche Sperrung auf A111: Tunnel Flughafen Tegel dicht
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Von Jana Kieseyer
Berlin - Ab Montag gibt es für knapp zwei Wochen eine Sperrung auf der A111 um den Tunnel Flughafen Tegel. Was Autofahrer wissen müssen.
Die A111 wird von Montag (1. Juni) bis Freitag (12. Juni) zwischen den Anschlussstellen "Am Festplatz" und "Seidelstraße" gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.
Die Sperrung gilt demnach für beide Richtungen und jeweils von 21 bis 5 Uhr.
Es werden in der Zeit Instandsetzungsarbeiten durchgeführt und die Fluchttüren im Tunnel Flughafen Tegel erneuert, wie es heißt.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa