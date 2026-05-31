Einsatz am Ostbahnhof: Frau klettert auf Baugerüst und blockiert Bahnverkehr

Berlin - Eine Frau kletterte am Sonntagmittag auf ein Gerüst am Ostbahnhof Berlin .

Die Frau lief mit ihren Einkaufstüten auf dem Gerüst umher. © Thomas Peise

Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 12.39 Uhr alarmiert. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend vollständig eingestellt.

Nach rund einer Stunde verließ die Frau das Gerüst schließlich wieder selbstständig. Im Anschluss wurde sie von den Einsatzkräften betreut.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, darunter auch die Höhenrettung.

Warum die Frau auf das Gerüst kletterte, ist bislang unklar.