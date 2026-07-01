Deutschlandticket für Azubis: Durch Berlin und Brandenburg für unter 40 Euro

Berlin - Auszubildende kommen nun auch in den Genuss eines günstigeren Deutschlandtickets für den Nahverkehr. In Berlin gilt das Ticket ab Juli, im Nachbarland Brandenburg dauert es noch bis August.

Für Azubis wird das Deutschlandticket ab diesem Sommer günstiger. (Symbolfoto) © Fabian Strauch/dpa

Berliner Auszubildende können ab diesem Mittwoch eine vergünstigte Variante des Deutschlandtickets nutzen.

Wer in der Hauptstadt eine schulische Ausbildung absolviert, zahlt für das bundesweit gültige Nahverkehrsabo nur 37,80 Euro im Monat statt der derzeit regulären 63 Euro, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte. Die Differenz übernimmt das Land.

Auch in Brandenburg wird es diese Möglichkeit geben, allerdings erst ab dem 1. August. Erworben werben kann das vergünstigte "Deutschlandticket Zuschuss Ausbildung" aber ebenfalls ab dem 1. Juli.

Nicht nur Azubis können den Rabatt nutzen, sondern auch diejenigen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr in Berlin oder Brandenburg absolvieren oder einen Bundesfreiwilligendienst.