Deutschlandticket für Azubis: Durch Berlin und Brandenburg für unter 40 Euro
Von Matthias Arnold
Berlin - Auszubildende kommen nun auch in den Genuss eines günstigeren Deutschlandtickets für den Nahverkehr. In Berlin gilt das Ticket ab Juli, im Nachbarland Brandenburg dauert es noch bis August.
Berliner Auszubildende können ab diesem Mittwoch eine vergünstigte Variante des Deutschlandtickets nutzen.
Wer in der Hauptstadt eine schulische Ausbildung absolviert, zahlt für das bundesweit gültige Nahverkehrsabo nur 37,80 Euro im Monat statt der derzeit regulären 63 Euro, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) mitteilte. Die Differenz übernimmt das Land.
Auch in Brandenburg wird es diese Möglichkeit geben, allerdings erst ab dem 1. August. Erworben werben kann das vergünstigte "Deutschlandticket Zuschuss Ausbildung" aber ebenfalls ab dem 1. Juli.
Nicht nur Azubis können den Rabatt nutzen, sondern auch diejenigen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr in Berlin oder Brandenburg absolvieren oder einen Bundesfreiwilligendienst.
Nicht alle Azubis zahlen automatisch weniger
Etwas komplizierter ist die Sache für Auszubildende in einer dualen Ausbildung. Hier hängt es davon ab, ob ihr Arbeitgeber die sogenannte Jobticket-Variante des Deutschlandtickets anbietet.
In dieser Variante zahlt das Unternehmen einen Zuschuss von mindestens 22,05 Euro an die Auszubildenden.
Das Verkehrsunternehmen gewährt dann darüber hinaus einen fünfprozentigen Rabatt auf den regulären Ticketpreis, so dass die Azubis ebenfalls maximal 37,80 pro Monat zahlen. Allerdings bietet nicht jeder Arbeitgeber diese Möglichkeit.
Erworben werden können die Abos bei den Verkehrsunternehmen der beiden Länder. In Berlin ist das bereits seit dem 1. Juni bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) möglich.
Titelfoto: Fabian Strauch/dpa