Nollendorfplatz zeigt jetzt Farbe: U-Bahnhof bekommt Regenbogen-Look

Berlin - Berlin zeigt Farbe: Der Nollendorfplatz feiert den Pride Month mit leuchtender Gestaltung und einem neuen Namen.

Mit dem Schriftzug möchte die BVG "eines der bekanntesten Quartiere Berlins" ehren. © Jens Kalaene/dpa

"Im Regenbogenkiez": Das steht ab jetzt auf dem Eingangsschild des U-Bahnhofes Nollendorfplatz in Schöneberg. Außerdem ist es in Regenbogenfarben getaucht, wie es von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) heißt.

"Als einer der wichtigsten Zugänge zum Regenbogenkiez weist der U-Bahnhof künftig schon bei der Ankunft auf die historische und kulturelle Bedeutung dieses Quartiers hin", so das Unternehmen.

Die BVG wolle "eines der bekanntesten Quartiere der Hauptstadt" mit dem Schriftzug würdigen, hieß es bei der Enthüllung.