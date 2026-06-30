Letzter NS-Bunker unter Berlin soll weg: Streit um Wohnungen auf historischem Gelände

Berlin - Unter einer Brache in Berlin -Mitte liegt der letzte erhaltene Vorkriegsbunker des ehemaligen NS-Regierungsviertels auf dem Gelände der Neuen Reichskanzlei. Nun soll das Relikt Wohnungen und Büros weichen – dagegen regt sich Widerstand.

Unter dem unscheinbaren Brachgelände liegt ein historisches Relikt der NS-Vergangenheit. © Sven Kaeuler/dpa

"Eine der letzten Spuren der NS-Machtzentrale abzureißen, das ist heutzutage totaler Wahnsinn", sagt Dietmar Arnold, Vorsitzender des Vereins Berliner Unterwelten. Er setzt sich gemeinsam mit weiteren Denkmalschützern für den Erhalt des Bunkers ein.

Berlins Bausenator Christian Gaebler (61, SPD) hält dagegen. Der B.Z. sagte er: "Wir stehen dem Neubau von Wohnungen nicht im Wege, um einen Bunker zu erhalten, der dann womöglich noch zum Wallfahrtsort wird."

Das Landesdenkmalamt bewertet den Bunker hingegen als von "umfassender historischer und wissenschaftlicher Bedeutung".

Er sei der letzte bauzeitliche Rest der Neuen Reichskanzlei und der letzte erhaltene Vorkriegsbunker des Berliner NS-Regierungsviertels. Dennoch wurde er auf Weisung der Senatsverwaltung bislang nicht unter Denkmalschutz gestellt.