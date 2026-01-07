Stromausfall in Berlin: An diesen Orten wird aktuell Essen verteilt

Berlin - Am Mittwoch begann die Bundeswehr um 17 Uhr mit der Versorgung der Bevölkerung. Wie die Polizei mitteilte, wird an mehreren Standorten im betroffenen Gebiet kostenlos Essen ausgegeben.

Soldaten der Bundeswehr verteilen Essen nach dem tagelangen großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten. © Syen Kaeuler/dpa

Nach dem großflächigen Stromausfall in Teilen Berlins wird die Stromversorgung seit Mittwoch stufenweise wiederhergestellt. Die Reparaturarbeiten konnten einen Tag früher als geplant abgeschlossen werden.

Trotz der positiven Entwicklung unterstützt die Bundeswehr die Bevölkerung weiterhin:

Seit 17 Uhr wird an mehreren Standorten kostenlos Essen verteilt, wie die Polizei auf Instagram mitteilte. Das Angebot richtet sich insbesondere an Betroffene, die weiterhin mit Einschränkungen rechnen müssen.

Alle Haushalte sollen vollständig wieder ans Netz gehen, in den kommenden Tagen kann es jedoch kurzfristig erneut zu Stromunterbrechungen kommen.