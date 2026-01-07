Stromausfall in Berlin: An diesen Orten wird aktuell Essen verteilt

Ab 17 Uhr verteilt die Bundeswehr an mehreren Standorten im betroffenen Gebiet Essen.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Am Mittwoch begann die Bundeswehr um 17 Uhr mit der Versorgung der Bevölkerung. Wie die Polizei mitteilte, wird an mehreren Standorten im betroffenen Gebiet kostenlos Essen ausgegeben.

Soldaten der Bundeswehr verteilen Essen nach dem tagelangen großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten.
Soldaten der Bundeswehr verteilen Essen nach dem tagelangen großflächigen Stromausfall im Berliner Südwesten.  © Syen Kaeuler/dpa

Nach dem großflächigen Stromausfall in Teilen Berlins wird die Stromversorgung seit Mittwoch stufenweise wiederhergestellt. Die Reparaturarbeiten konnten einen Tag früher als geplant abgeschlossen werden.

Trotz der positiven Entwicklung unterstützt die Bundeswehr die Bevölkerung weiterhin:

Seit 17 Uhr wird an mehreren Standorten kostenlos Essen verteilt, wie die Polizei auf Instagram mitteilte. Das Angebot richtet sich insbesondere an Betroffene, die weiterhin mit Einschränkungen rechnen müssen.

Alle Haushalte sollen vollständig wieder ans Netz gehen, in den kommenden Tagen kann es jedoch kurzfristig erneut zu Stromunterbrechungen kommen.

Die Ausgabestellen im Überblick

Soldaten des Logistikbataillons 172 aus Beelitz kochen in der "taktischen Feldküche 250".
Soldaten des Logistikbataillons 172 aus Beelitz kochen in der "taktischen Feldküche 250".  © Soldaten des Logistikbataillon 172 aus Beelitz kochen in der "taktischen Feldküche 250
  • Ladiusstraße 32a, auf dem REWE-Parkplatz, 14165 Berlin

  • Seehofstraße 151a, 14167 Berlin

  • S-Bahnhof Sundgauer Straße, Bahnhofsvorplatz, 14169 Berlin

  • S-Bahnhof Wannsee, Gustav-Hartmann-Platz, 14109 Berlin

  • S-Bahnhof Mexikoplatz, Bahnhofsvorplatz, 14163 Berlin
  • Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1–3, 14163 Berlin
  • Dreilindenschule, Dreilindenstraße 49, 14109 Berlin

Weitere Informationen folgen auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Polizei. Den Katastrophenstab des Bezirkamtes Steglitz-Zehlendorf erreicht Ihr weiterhin unter der Hotline 030 90 299 - 3333.

Titelfoto: Syen Kaeuler/dpa

