Eisregen und Glätte: BER setzt Betrieb wetterbedingt weiterhin aus!

Berlin - Der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) setzt auch am Freitagmorgen seinen Betrieb weiterhin wetterbedingt aus .

Das Wetter macht mitten in den Berliner Winterferien. dem Hauptstadtflughafen zu schaffen. © Christoph Soeder/dpa

Anhaltender Eisregen- und Glätteprobleme machen Starts und Landungen unmöglich, wie eine BER-Sprecherin der dpa mitteilte. Noch ist offen, wann auf dem Flugfeld wieder Maschinen starten und landen.

Zuvor hatte der Hauptstadtflughafen am Freitagmorgen auf seiner Website informiert, wieder Fluggäste abzufertigen.

Bereits am Donnerstagabend hatte der BER den Flugverkehr vorübergehend eingestellt, da Blitzeis die Start- und Landebahnen spiegelglatt machte und Gefahr für Leib und Leben bestand, wie eine Flughafensprecherin der dpa sagte.

Auch tagsüber hatte der gefrierende Regen zu erheblichen Problemen geführt: Das Enteisen der Flugzeuge dauerte bis zu einer Stunde pro Maschine, von 180 geplanten Starts wurden bis Mittag 35 gestrichen und danach weitere Dutzende.