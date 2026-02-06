Getötet, weil sie frei leben wollte: Berlin gedenkt Hatun Sürücü

Der Mord an Hatun Sürücü liegt rund zwei Jahrzehnte zurück, doch die Erinnerung an die Berlinerin lebt weiter. Die Hauptstadt plant eine Gedenkveranstaltung.

Von Stefan Strauß

Berlin - Der Mord an Hatun Sürücü (✝23) liegt mehr als zwei Jahrzehnte zurück, doch die Erinnerung an die Berlinerin lebt weiter. Nun plant die Hauptstadt eine Gedenkveranstaltung.

Ein Gedenkstein an der Oberlandstraße in Tempelhof hält die Erinnerung an Hatun Sürücü (✝23) wach.
Ein Gedenkstein an der Oberlandstraße in Tempelhof hält die Erinnerung an Hatun Sürücü (✝23) wach.  © Soeren Stache/dpa

Ihr Tod steht bis heute für das Schicksal vieler Frauen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen: Zum 21. Todestag der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü wird in Berlin wie jedes Jahr mit einer Gedenkveranstaltung an das Schicksal der jungen Frau erinnert.

Dazu ist am Freitag ein stilles Gedenken mit Vertretern aus Politik und Gesellschaft an dem Ort geplant, wo die 23-Jährige getötet wurde. An der Stelle an der Oberlandstraße in Tempelhof erinnert ein Gedenkstein an die junge Frau.

"Die Ermordung Hatun Sürücüs war ein Femizid – sie wurde getötet, weil ihr als Frau nicht das Recht zugestanden wurde, ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten", sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin: BER-Chaos: Flughafen stellt Betrieb ein!
Berlin BER-Chaos: Flughafen stellt Betrieb ein!

"Wenn wir heute ihres Todes gedenken, denken wir auch an die anderen Mädchen und Frauen, die getötet wurden oder Gewalt erfahren, weil sie Mädchen bzw. Frauen sind - überall auf der Welt, auch hier in Berlin", so die SPD-Politikerin.

Hatun Sürücü legt gegen den Willen ihrer Familie ihr Kopftuch ab

Ihr Grab auf dem Friedhof in Gatow soll auf Initiative des Bezirksamts Spandau neu gestaltet werden.
Ihr Grab auf dem Friedhof in Gatow soll auf Initiative des Bezirksamts Spandau neu gestaltet werden.  © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Hatun Sürücü wurde am 7. Februar 2005 an einer Bushaltestelle in Tempelhof von einem ihrer Brüder erschossen. Ihr Tod löste bundesweit Entsetzen und eine Diskussion um patriarchale Strukturen in muslimischen Einwandererfamilien aus.

Gegen den Willen ihrer Familie hatte die junge Frau ihr Kopftuch abgelegt und einen Beruf gelernt. Ihr westlicher Lebensstil verletzte vermeintlich die Ehre der Familie. Nach mehr als neun Jahren Jugendhaft wurde der Täter in die Türkei abgeschoben. Ein Gericht in Istanbul sprach zwei Brüder vom Vorwurf der Mittäterschaft frei.

Neben dem Gedenkstein am Tatort soll eine Gedenkstätte in Spandau dauerhaft an die Ermordung der Deutsch-Türkin erinnern. Das Bezirksamt Spandau will ihr Grab auf dem Friedhof in Gatow erhalten und neu gestalten.

Berlin: Neue Zahlen zeigen: Daran sterben die meisten Menschen in Berlin und Brandenburg
Berlin Neue Zahlen zeigen: Daran sterben die meisten Menschen in Berlin und Brandenburg

Die Umbettung dafür erfolgte nach Angaben von Baustadtrat Thorsten Schatz bereits vor Einbruch des Winters. Nach der Frostperiode sollen dann die Gestaltungsarbeiten für die neue Gedenkstätte beginnen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

Mehr zum Thema Berlin: