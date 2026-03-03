Berlinale-Chefin Tuttle stellt klar: "Ich möchte im Amt bleiben"

Berlin - Wie geht es weiter mit der Berlinale ? In den vergangenen Tagen wurde intensiv über die Zukunft von Intendantin Tricia Tuttle (55) diskutiert. Nun meldet sich die Berlinale-Chefin erstmals selbst zu Wort.

Tricia Tuttle (55) machte deutlich, dass sie weiterhin im Amt bleiben möchte. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen", sagte Tuttle der Deutschen Presse-Agentur vor einer für Mittwoch einberufenen Aufsichtsratssitzung, bei der es um die künftige Ausrichtung von Deutschlands größtem Filmfest gehen soll. Zuvor war heftig über die Zukunft der Intendantin und des Festivals selbst diskutiert worden.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60, parteilos) hatte zuvor der "Rheinischen Post" gesagt, Tuttle habe von sich aus ihre Zukunft bei der Berlinale infrage gestellt. Sie habe ihm und seinem Amtschef vergangenen Dienstag gesagt, "sie könne in dieser vergifteten Atmosphäre und ihren politischen Spannungen die Berlinale kaum weiterführen".

Nun erklärte Tuttle, dass sie im Amt bleiben möchte. Als sie mit Weimer am Dienstagabend gesprochen habe, habe sie sich die Frage gestellt, "ob ich in einem Umfeld, in dem meine Führungsrolle und die Integrität der Berlinale öffentlich ernsthaft in Zweifel gezogen wurden, weiterhin effektiv arbeiten könnte", erklärte Tuttle.

"Wir diskutierten die Möglichkeit meiner einvernehmlichen Kündigung. Das waren ehrliche Gespräche", so die Intendantin.