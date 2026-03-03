Nächtlicher Ärger im Görlitzer Park: Fahrradschlösser blockieren Tore

Berlin - Kaum aufgestellt, schon zerstört: In der vergangenen Dienstagnacht wurden am Zaun des Görlitzer Parks in Berlin-Kreuzberg Beschädigungen festgestellt.

Sechs Zugangstore des Görlitzer Parks wurden in der Nacht zu Dienstag beschädigt. © Christophe Gateau/dpa

Laut der Polizei waren einige Einsatzkräfte im Zuge einer Kundgebung am Zaun unterwegs und machten dabei eine ungewöhnliche Entdeckung.

An sechs Zugangstoren fanden sie jeweils unbefugt angebrachte Fahrradschlösser und Klebemittel im Profilzylinder.

Dadurch war ein reguläres Abschließen nicht möglich.

Ob es sich dabei um eine Protestaktion oder gezielten Vandalismus handelt, ist bislang unklar.