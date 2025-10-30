Ekel-Ausstellung in Berlin: Warum diese aber so wichtig ist

Berlin - Manche ekelt er, doch er ist ein lebenswichtiger Stoff: der Schleim. In Berlin befasst sich mit dem Titel "Schleim - Geheimnisse einer unterschätzten Körperflüssigkeit" eine ganze Ausstellung mit der Körperflüssigkeit.

Eine Besucherin hält bei der Ausstellung die Eindrücke mit dem Handy fest. © Elisa Schu/dpa

"Ich kenne keinen Organismus, der ohne Schleime auskommt", sagte Beate Kunst, Ausstellungskuratorin im Berliner Medizinhistorischen Museum (BMM) der Charité.

Vom 31. Oktober 2025 bis 6. September 2026 können sich Interessierte dort mit dem glitschigen Thema auseinandersetzen. Die Besucher können dabei den biologischen, historischen sowie kulturellen Spuren des Schleims folgen.

Schleime haben laut Susanne Wedlich, Wissenschaftsjournalistin und Ausstellungskuratorin, sehr viel mit den großen Fragen zu tun, die uns alle beschäftigen: "mit Krankheiten, mit Sex, mit Leben und Tod".

Die Ausstellung soll zeigen, wie vielfältig und allgegenwärtig das Thema Schleim ist. Denn für den menschlichen Körper ist er unverzichtbar - er dient etwa als Schutzbarriere, Klebstoff oder Gleitmittel.

Im Präparatesaal zeigt das Museum Organe und Organsysteme. Diese wurden für die Ausstellung durch thematisch passende Exponate und Erklärungen ergänzt.