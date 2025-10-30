Von Tarnnetzen bis Tanzperformances: Nationalgalerie veranstaltet ein Festival der Zukunft

Berlin - Die Neue Nationalgalerie in Berlin präsentiert ein weiteres Mal das "Festival of Future Nows". Dabei verwandelt sich das Kunstmuseum am Wochenende in ein offenes Feld für künstlerische Begegnungen, Experimente und Visionen.

Seit elf Jahren findet das Festival in der Neuen Nationalgalerie statt. © Carsten Koall/dpa

Beteiligt sind viele Künstlerinnen und Künstler sowie Kollektive.

Zum Festivalprogramm gehören unter anderem Performances, Happenings, Klang- und Soundarbeiten, Choreografien, Tanz und Workshops im Innen- und Außenbereich des Museums.

Schon von außen setzt das Festival ein sichtbares Zeichen: Im Zuge der Installation "Lachen ist verdächtig" des Künstlers Fabian Knecht hängen Tarnnetze vom Dach bis zum Boden der Terrasse der Neuen Nationalgalerie.

Eröffnet wird die inzwischen dritte Ausgabe des Festivals am Freitagabend um 19 Uhr. Bis Mitternacht sollen Besucherinnen und Besucher anschließend Gelegenheit haben, sich umzusehen. Die weiteren Öffnungszeiten sind Samstag von 10 Uhr bis Mitternacht und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.