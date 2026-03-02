Es geht los: Umbau am Europaplatz vor dem Berliner Hauptbahnhof startet

Berlin - Der Umbau des Europaplatzes am Berliner Hauptbahnhof ist angelaufen. Dafür sind Investitionen in Höhe von rund drei Millionen Euro vorgesehen.

Die Tram- und Bushaltestellen sollen am Berliner Hauptbahnhof künftig besser erreichbar sein. © Hannes P Albert/dpa

Der strenge Winter in Berlin hat auch die Baustellen am Europaplatz ausgebremst. Eigentlich war der Start der Umbauten für den 2. Februar geplant, aber zunächst tat sich nichts. Doch am Montag sind die Baumaschinen angerollt und die Arbeiten haben begonnen.

Laut der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen wird der Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs an der Invalidenstraße jetzt umgestaltet, um für Passanten attraktiver zu werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf barrierefreien Wegen über den Platz, damit das Bahnhofsgebäude sowie die Tram- und Bushaltestellen künftig besser erreichbar sind.

Zudem werden 30 hitzeresistente Bäume ergänzt. Auch die bislang wenigen Fahrradbügel werden durch einen überdachten Abstellbereich ersetzt, der Platz für bis zu 220 Fahrräder bietet.