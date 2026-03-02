Wohnungen ja, Abriss nein: Bündnis kämpft für Erhalt des SEZ

Berlin - Abriss fürs Wohnen? Ein Bündnis von Experten sagt: Das Sport- und Erholungszentrum in Berlin-Friedrichshain muss nicht fallen.

Eigentlich sollen 500 Wohnungen auf dem früheren SEZ-Gelände entstehen. © Jens Kalaene/dpa

Das neue Bündnis "SEZ-Quartier neu Denken" setzt sich dafür ein, zentrale Teile des ehemaligen Sport- und Erholungszentrums (SEZ) in Friedrichshain zu erhalten und auf dem Gelände dennoch Wohnungen zu bauen. Mit diesem Kompromiss soll sich der vom Senat angekündigte Abriss verhindern lassen, wie das Bündnis mitteilte.

Die Gruppe aus Fach­leuten aus Architektur, Stadt­­planung, Denkmal­schutz, Ingenieur­wesen, Kunst- und Kultur­produktion habe den Vorschlag erarbeitet. Er sieht den Neubau von 500 Wohnungen auf dem früheren SEZ-Gelände am Rand des Volksparks Friedrichs­­hain vor.

So soll es eine Wohn­bebauung mit vier Hoch­punkten in einfacher Bauweise geben. Die prägenden Hallen­strukturen des SEZ sollen weiter­­genutzt werden.

Der Abriss sollte bereits Anfang März beginnen. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hatte ihn in der vergangenen Woche mit Hinweis auf artenschutzrechtliche Bedenken vorerst gestoppt.

Das neue Bündnis fordert nun ein Abriss­moratorium, bis die städte­bau­lichen und wirtschaftlichen Fragen im Rahmen einer Machbar­keits­studie geklärt sind, die auch den Bestands­erhalt prüfen soll.