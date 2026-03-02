Krise im Nahen Osten: Dutzende Flüge am Flughafen BER gestrichen

Wegen des militärischen Konflikts in Nahost gibt es derzeit weiterhin weder Abflüge vom noch Ankünfte am Flughafen BER in und aus Ländern der Region.

Von Wilhelm Pischke

Berlin - Wegen des militärischen Konflikts in Nahost gibt es derzeit weiterhin weder Abflüge vom noch Ankünfte am Flughafen BER in und aus Ländern der Region.

Betroffene Reisende sollen den aktuellen Status ihrer Flüge auf den Webseiten der Airlines prüfen.
Betroffene Reisende sollen den aktuellen Status ihrer Flüge auf den Webseiten der Airlines prüfen.  © Annette Riedl/dpa

Das sagte ein Sprecher des Flughafens. Das betreffe unter anderem die Ziele Tel Aviv, Dubai, Erbil und Doha.

Betroffene Passagiere sollten sich über die Webseiten ihrer Fluglinien informieren.

In einigen Flughäfen wie in Dubai ist der Luftverkehr aktuell ausgesetzt.

Berlin: Ab Sonntagnacht: Görlitzer Park wird jetzt abgeschlossen
Berlin Ab Sonntagnacht: Görlitzer Park wird jetzt abgeschlossen

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet.

Teheran griff im Gegenzug mehrere US-Militärstützpunkte in der Golfregion an. Die israelische Armee hat dabei nach eigenen Angaben Irans obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

Mehr zum Thema Berlin: