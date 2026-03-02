Krise im Nahen Osten: Dutzende Flüge am Flughafen BER gestrichen

Berlin - Wegen des militärischen Konflikts in Nahost gibt es derzeit weiterhin weder Abflüge vom noch Ankünfte am Flughafen BER in und aus Ländern der Region.

Betroffene Reisende sollen den aktuellen Status ihrer Flüge auf den Webseiten der Airlines prüfen. © Annette Riedl/dpa

Das sagte ein Sprecher des Flughafens. Das betreffe unter anderem die Ziele Tel Aviv, Dubai, Erbil und Doha.

Betroffene Passagiere sollten sich über die Webseiten ihrer Fluglinien informieren.

In einigen Flughäfen wie in Dubai ist der Luftverkehr aktuell ausgesetzt.

Israel und die USA hatten am Samstagmorgen koordinierte Raketenangriffe gegen Ziele im Iran gestartet.