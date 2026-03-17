Falsche Geschirrspüler als Tarnung: Zoll macht Millionen-Fund
Frankfurt (Oder) - Zöllner stoppten auf der A12 einen Kleintransporter – und machten eine überraschende Entdeckung.
Der Fahrer behauptete noch, er habe Haushaltsgeräte geladen und sei auf dem Weg in die Niederlande. Doch die Beamten wurden misstrauisch – und schauten genauer hin.
Mit einem mobilen Röntgengerät durchleuchteten sie den Transporter. Das Ergebnis: Keine Spur von Geschirrspülern! Stattdessen waren die Kartons randvoll mit Schmuggelware.
Beim Öffnen der 41 Kartons staunten die Zöllner nicht schlecht: 1,2 Millionen unversteuerte Zigaretten sowie 40.000 sogenannte Heets kamen zum Vorschein.
Der entstandene Steuerschaden liegt bei rund 200.000 Euro.
Die Ermittlungen des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg laufen auf Hochtouren. Für den Fahrer dürfte die Fahrt damit ein teures Nachspiel haben.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa