Falsche Geschirrspüler als Tarnung: Zoll macht Millionen-Fund

Frankfurt (Oder) - Zöllner stoppten auf der A12 einen Kleintransporter – und machten eine überraschende Entdeckung.

Zöllnern ging eine besonders große Ladung geschmuggelter Zigaretten ins Netz. (Archivfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der Fahrer behauptete noch, er habe Haushaltsgeräte geladen und sei auf dem Weg in die Niederlande. Doch die Beamten wurden misstrauisch – und schauten genauer hin.

Mit einem mobilen Röntgengerät durchleuchteten sie den Transporter. Das Ergebnis: Keine Spur von Geschirrspülern! Stattdessen waren die Kartons randvoll mit Schmuggelware.

Beim Öffnen der 41 Kartons staunten die Zöllner nicht schlecht: 1,2 Millionen unversteuerte Zigaretten sowie 40.000 sogenannte Heets kamen zum Vorschein.

Der entstandene Steuerschaden liegt bei rund 200.000 Euro.