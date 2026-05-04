"Star Wars"-Helden in Berlin: Fans können den Cast hautnah miterleben

Berlin - Galaktischer Besuch in der Hauptstadt! Bereits vor dem weltweiten " Star Wars "-Tag am 4. Mai sind zwei echte Fan-Lieblinge in Berlin aufgetaucht: der Mandalorianer Din Djarin und sein kleiner Begleiter Grogu – vielen besser bekannt als "Baby Yoda".

Der Mandalorianer und Grogu machen Halt am Brandenburger Tor und heizen die Vorfreude auf den Star Wars"-Tag an. © The Walt Disney Company Germany

Die beiden Kultfiguren aus dem "The Mandalorian" legten auf ihrer Reise zur großen Fan-Feier einen Zwischenstopp am Brandenburger Tor ein.

Am 4. Mai steigt um 18.30 Uhr die exklusive Fan Celebration auf dem Red Carpet vor der Uber Arena.

Kurz darauf geht das Abenteuer im Kino weiter: Am 20. Mai kehren Din Djarin und Grogu auf die große Leinwand zurück. Dann bringt "The Mandalorian and Grogu" das "Star Wars"-Universum endlich wieder mit einem epischen Abenteuer ins Kino zurück.