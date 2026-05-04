"Star Wars"-Helden in Berlin: Fans können den Cast hautnah miterleben
Berlin - Galaktischer Besuch in der Hauptstadt! Bereits vor dem weltweiten "Star Wars"-Tag am 4. Mai sind zwei echte Fan-Lieblinge in Berlin aufgetaucht: der Mandalorianer Din Djarin und sein kleiner Begleiter Grogu – vielen besser bekannt als "Baby Yoda".
Die beiden Kultfiguren aus dem "The Mandalorian" legten auf ihrer Reise zur großen Fan-Feier einen Zwischenstopp am Brandenburger Tor ein.
Am 4. Mai steigt um 18.30 Uhr die exklusive Fan Celebration auf dem Red Carpet vor der Uber Arena.
Kurz darauf geht das Abenteuer im Kino weiter: Am 20. Mai kehren Din Djarin und Grogu auf die große Leinwand zurück. Dann bringt "The Mandalorian and Grogu" das "Star Wars"-Universum endlich wieder mit einem epischen Abenteuer ins Kino zurück.
Die Hauptrolle übernimmt erneut Pedro Pascal, der als Mandalorianer weltweit Kultstatus erreicht hat. Gemeinsam mit seinem kleinen, grünen Gefährten dürfte er erneut Millionen Fans begeistern.
Titelfoto: The Walt Disney Company Germany