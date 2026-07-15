XXL-Tram nimmt Fahrt auf: Was der Urbanliner alles kann

Berlin - Nach mehrjähriger Verzögerung ist eine neue Tram der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erstmals im Fahrgastbetrieb gestartet. Der erste sogenannte Urbanliner nahm am Morgen um 9.43 Uhr in Berlin-Weißensee den Betrieb auf der Linie M4 auf. Es ist eine der meistgenutzten Linien im Berliner Straßenbahnnetz, wie die BVG mitteilte.

Meilenstein mit deutlicher Verspätung: Franziska Giffey (48, SPD, 2.v.l.), BVG-Chef Henrik Falk (56) und Verkehrssenatorin Ute Bonde (59, CDU, r.) können endlich den Urbanliner in Betrieb nehmen. © Christophe Gateau/dpa

"Mit diesen Neuwagen stellen wir nach der U-Bahn- auch die Straßenbahnflotte für die nächsten Jahrzehnte leistungsfähig auf", hieß es von BVG-Chef Henrik Falk. Die Fahrzeuganschaffung sei Teil von Milliardeninvestitionen, die das Unternehmen in den nächsten Jahren in die eigene Flotte und die Infrastruktur vornehmen will. Doch was zeichnet den "Urbanliner" aus - und warum kommt er so spät?

Der "Urbanliner" ist mit etwas mehr als 50 Metern Länge gut zehn Meter länger als das nächstgrößere Trammodell, der sogenannte Flexity. Der Einstieg sowie der Innenraum des Fahrzeugs sind vollständig barrierefrei gestaltet.

Die neue Tram bietet Platz für 303 Fahrgäste, es gibt 88 Sitzplätze. Das sind insgesamt 70 Plätze mehr als im Flexity. Auch der Innenraum wirkt geräumiger als bei den Vorgänger-Baureihen. Neben Mehrzweck-Bereichen für Rollstühle und Rollatoren gibt es Sitze in verschiedenen Höhen - etwa in einer Sitzhöhe von 40 Zentimetern für kleine und kleinwüchsige Fahrgäste.

Der "Urbanliner" kommt ohne Rückspiegel aus. Stattdessen sollen Kameras sämtliche Winkel um das Fahrzeug herum abdecken. "Nicht einsehbare Bereiche gibt es quasi nicht mehr", teilte die BVG mit. Ein Assistenzsystem warnt die Fahrerinnen und Fahrer zudem vor Hindernissen im Fahrbereich.