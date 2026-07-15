15.07.2026 12:07 Immer mehr kriminelle Geschäfte: Berlins Gewerbeüberwachung am Limit

In Berlin gibt es zahlreiche Verdachtsfälle von illegalem Glücksspiel, Schwarzarbeit oder Sozialbetrug. Doch die Polizei kommt offenbar kaum hinterher.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Illegales Glücksspiel, Schwarzarbeit oder Sozialbetrug: In der Hauptstadt gibt es zahlreiche Verdachtsfälle. Doch die Gewerbeüberwachung kommt offenbar kaum hinterher.

Die organisierte Kriminalität in Berlin hält Ordnungsämter und Polizei auf Trab. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa-zb-Zentralbild/dpa Demnach melden die Bezirksämter regelmäßig mögliche Verstöße an die Polizei. Doch häufig erhalten sie kaum Rückmeldungen. Der Frust bei den Mitarbeitenden der Ordnungsämter wächst, weil sie das Gefühl haben, dass viele Hinweise ins Leere laufen. Eine aktuelle Recherche des rbb zeigt deutlich, wie die Gewerbeüberwachung der Hauptstadt vor großen Problemen steht. Wie der rbb berichtet, meldete das Ordnungsamt Pankow innerhalb eines Jahres mehr als 500 Verdachtsfälle an die Polizei. Nur ein kleiner Teil wurde beantwortet. In Charlottenburg-Wilmersdorf gingen 110 Hinweise ein, lediglich 22 Fälle erhielten eine Rückmeldung. Berlin Überfall bei Autokauf: Polizist gesteht vor Gericht Dabei sind die Hinweise für die Strafverfolgung wichtig. Hinter illegalem Glücksspiel, Scheinfirmen oder Schwarzarbeit können größere kriminelle Strukturen stecken.

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