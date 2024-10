Ferienstart am Flughafen BER: Darauf solltest Du bei der Anreise achten!

Ferienbeginn heißt aus Reisebeginn für viele Berliner und Brandenburger. (Symbolbild) © Joerg Carstensen/dpa

Neben den Sommerferien gehören auch die Herbstferien zu den passagierstärksten Wochen des Jahres. 250.000 Reisende sollen zwischen Freitag und Sonntag den BER nutzen, davon allein 96.000 am Freitag.

Bereits bei der Anreise zum Flughafen könnte es zu Problemen kommen. Passagiere, die auf die S-Bahn angewiesen sind, müssen mit einigen Einschränkungen rechnen.

So fahren die Flughafen-Linien S45 und S9 nur bis Adlershof und ab dort abweichend weiter nach Grünau. Wer zum BER will, muss in Adlershof in Ersatzbusse umsteigen. Grund dafür ist die Erneuerung der Gleise zwischen Altglienicke und dem Flughafen BER.

Durch den Besuch von US-Präsident Joe Biden (81) am Freitag fahren auch die Ringbahn-Linien S41 und S42 nur im 10-Minuten-Takt.

Alternativ verkehren weiterhin der Flughafen-Express FEX oder die Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Wer hingegen mit dem Auto anreisen und am Flughafen parken will, sollte den Parkplatz vorab online buchen. Das spart Zeit und Geld.