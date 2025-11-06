Seltenes Babyglück in Berlin: Frau bringt Fünflinge zur Welt

Berlin - Fünffaches Babyglück an der Charité: Eine Frau bringt Fünflinge zur Welt – ein außergewöhnliches Ereignis, das selbst erfahrene Mediziner vor eine besondere Herausforderung stellt.

Den fünf Kindern und ihren Eltern gehe es sehr gut. © -/Charité/dpa

Zwei Mädchen und drei Jungen wurden Ende September in der Klinik für Geburtsmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin geboren, wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilte.

Die fünf Kinder und ihre Mutter seien wohlauf. Die Neugeboren entwickelten sich demnach prächtig und konnten ihr Geburtsgewicht bereits mehr als verdoppeln.

"Die Geburt von Fünflingen ist eine medizinische Rarität", hieß es in der Mitteilung. Die Charité machte keine Angaben, ob es sich um eine künstliche Befruchtung handelt.

Durch die Seltenheit sei die Geburt von Fünflingen auch für erfahrene Geburtsmediziner ein außergewöhnliches Ereignis sowie eine besondere logistische Herausforderung, sagte Wolfgang Henrich, Direktor der Klinik für Geburtsmedizin der Charité.