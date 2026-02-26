Es ist schon wieder passiert: Kehrmaschine bricht in Gehweg ein

Berlin - Déjà-vu in der Hauptstadt: Am Donnerstagvormittag ist erneut eine Kehrmaschine der Berliner Stadtreinigung (BSR) auf einem Gehweg in den Untergrund eingebrochen.

Die Kehrmaschine ist mit dem rechten Hinterrad in den Gehweg eingesackt. © Berliner Feuerwehr

Diesmal ereignete sich der Vorfall in Berlin-Mitte, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach versackte die Maschine gegen 10.34 Uhr mit dem Hinterrad im Bürgersteig der Almstadtstraße. Der Bereich wurde umgehend abgesichert.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der technische Dienst der Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und zog es aus der entstandenen Grube heraus.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden auch die Berliner Wasserbetriebe und der zuständige Energieversorger eingeschaltet, um das Loch und mögliche Auswirkungen auf Versorgungsleitungen zu kontrollieren.

Der Gehsteig bleibt im Bereich der Beschädigung bis zum Abschluss der Kontrolle und einer notwendigen Reparatur gesperrt.