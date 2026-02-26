 3.589

Es ist schon wieder passiert: Kehrmaschine bricht in Gehweg ein

Am Donnerstagvormittag ist erneut eine Kehrmaschine der Berliner Stadtreinigung (BSR) auf einem Gehweg in den Untergrund eingebrochen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Déjà-vu in der Hauptstadt: Am Donnerstagvormittag ist erneut eine Kehrmaschine der Berliner Stadtreinigung (BSR) auf einem Gehweg in den Untergrund eingebrochen.

Die Kehrmaschine ist mit dem rechten Hinterrad in den Gehweg eingesackt.  © Berliner Feuerwehr

Diesmal ereignete sich der Vorfall in Berlin-Mitte, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach versackte die Maschine gegen 10.34 Uhr mit dem Hinterrad im Bürgersteig der Almstadtstraße. Der Bereich wurde umgehend abgesichert.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der technische Dienst der Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und zog es aus der entstandenen Grube heraus.

Als Vorsichtsmaßnahme wurden auch die Berliner Wasserbetriebe und der zuständige Energieversorger eingeschaltet, um das Loch und mögliche Auswirkungen auf Versorgungsleitungen zu kontrollieren.

Der Gehsteig bleibt im Bereich der Beschädigung bis zum Abschluss der Kontrolle und einer notwendigen Reparatur gesperrt.

Bereits am Dienstag Kehrmaschine in Berlin eingebrochen

Am Dienstag war eine Kehrmaschine desselben Typs vor dem "Schloss" in Steglitz in den Gehweg eingebrochen.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr war für rund eineinhalb Stunden mit 14 Kräften im technischen Hilfseinsatz für die BSR tätig – nicht zum ersten Mal.

Bereits am Dienstag kam es zu einem ähnlichen Ereignis. In Berlin-Steglitz hatte eine Kehrmaschine in der Schloßstraße ein Loch in den Bürgersteig gerissen – genau vor dem Einkaufszentrum "Das Schloss".

Sollten Vorfälle dieser Art anhalten, dürfte die Beseitigung des Rollsplitts von den Gehwegen der Spree-Metropole wohl doch noch länger als Mitte April andauern, wie die BSR ursprünglich angenommen hatte.

Es bleibt dabei: In der Hauptstadt knirscht's gewaltig.

