Arbeitsunfall in Friedrichshain: Höhenrettung rückt an
Berlin - Am Donnerstagvormittag ist die Feuerwehr zu einem komplizierten Rettungseinsatz nach Berlin-Friedrichshain gerufen worden.
Da sich die verletzte Person auf einem Arbeitspodest in etwa sechs Metern Höhe befand, zogen die Einsatzkräfte ihre Kollegen von der Höhenrettung hinzu, wie die Behörde mitteilte.
Zudem sei der Einsatzort in der Rudolfstraße schwer zugänglich gewesen.
Letztendlich wurde der oder die Leichtverletzte mithilfe einer Schleifkorbtrage aus der misslichen Lage befreit und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.
Zur Identität der geretteten Person lagen zunächst keine näheren Informationen vor.
Die Feuerwehr war für etwa zwei Stunden mit 16 Einsatzkräften vor Ort. Zu der Art des Unfalls und den Verletzungen machte die Behörde keine weiteren Angaben.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr