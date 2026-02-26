Arbeitsunfall in Friedrichshain: Höhenrettung rückt an

Berlin - Am Donnerstagvormittag ist die Feuerwehr zu einem komplizierten Rettungseinsatz nach Berlin-Friedrichshain gerufen worden.

Die Feuerwehr hat eine Schleifkorbtrage zur Rettung eingesetzt. © Berliner Feuerwehr

Da sich die verletzte Person auf einem Arbeitspodest in etwa sechs Metern Höhe befand, zogen die Einsatzkräfte ihre Kollegen von der Höhenrettung hinzu, wie die Behörde mitteilte.

Zudem sei der Einsatzort in der Rudolfstraße schwer zugänglich gewesen.

Letztendlich wurde der oder die Leichtverletzte mithilfe einer Schleifkorbtrage aus der misslichen Lage befreit und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Zur Identität der geretteten Person lagen zunächst keine näheren Informationen vor.