Gas-Alarm am Ku'damm: Geschäftsgebäude geräumt

Berlin - In einem Geschäftsgebäude am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg ist am Montagvormittag Gas ausgetreten.

Die Berliner Feuerwehr war am Montag am Ku'damm im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, strömte gegen 10.46 Uhr Gas in den Keller- und Treppenhausbereich des Gebäudes. Ursache war demnach eine bei Bauarbeiten beschädigte Leitung.

Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr nahmen Messungen vor und erkundeten die betroffenen Gebäudeteile. Wegen der gemessenen Gaskonzentrationen wurde das Haus geräumt.

Außerdem wurden vorsorglich auch benachbarte Häuser evakuiert. Der Bereich rund um die Einsatzstelle wurde abgesperrt, es kam zu Verkehrseinschränkungen rund um den Einsatzort.

Um die Gaskonzentration zu senken, belüftete die Feuerwehr das Gebäude ausgiebig. Parallel dazu sperrte der zuständige Netzbetreiber die beschädigte Gasleitung, um weiteren Austritt zu verhindern.