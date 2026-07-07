Gas-Alarm am Ku'damm: Geschäftsgebäude geräumt
Berlin - In einem Geschäftsgebäude am Kurfürstendamm in Berlin-Charlottenburg ist am Montagvormittag Gas ausgetreten.
Wie die Feuerwehr mitteilte, strömte gegen 10.46 Uhr Gas in den Keller- und Treppenhausbereich des Gebäudes. Ursache war demnach eine bei Bauarbeiten beschädigte Leitung.
Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr nahmen Messungen vor und erkundeten die betroffenen Gebäudeteile. Wegen der gemessenen Gaskonzentrationen wurde das Haus geräumt.
Außerdem wurden vorsorglich auch benachbarte Häuser evakuiert. Der Bereich rund um die Einsatzstelle wurde abgesperrt, es kam zu Verkehrseinschränkungen rund um den Einsatzort.
Um die Gaskonzentration zu senken, belüftete die Feuerwehr das Gebäude ausgiebig. Parallel dazu sperrte der zuständige Netzbetreiber die beschädigte Gasleitung, um weiteren Austritt zu verhindern.
Nachdem die Messungen keine gefährlichen Gaswerte mehr ergaben, konnten die Belüftungsmaßnahmen beendet werden. Die geräumten Gebäude wurden wieder freigegeben und die Absperrungen aufgehoben. Verletzt wurde niemand.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr