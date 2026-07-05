Riesige Rauchsäule über Oranienburg: Lagerhalle steht lichterloh in Flammen

Berlin - Großeinsatz der Feuerwehr : Im Gewerbegebiet in Oranienburg ist am Sonntag eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr kämpft mit einem Großaufgebot gegen den Großbrand.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Julian Stähle

Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost bestätigte, steht eine Halle, in der Papier verarbeitet wird, in Vollbrand. Menschen seien ersten Erkenntnissen zufolge nicht in Gefahr.

Auf dem Gelände befinden sich insgesamt drei Hallen. Die mittlere sei durch das Feuer eingestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Übergreifen der Flammen auf die anderen beiden Hallen konnten die Einsatzkräfte demnach verhindern.

Die Rauchentwicklung ist enorm: Eine gewaltige, schwarze Rauchsäule ist kilometerweit zu sehen. Teilweise sogar von Berlin aus.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt in einer Gefahrenmeldung vor "einer Rauchentwicklung bei einem ausgedehnten Brand".

Als die ersten Feuerwehrleute gegen 12.25 Uhr in der Hans-Grade-Straße eintrafen, brannte die große Lagerhalle bereits lichterloh. Zeitweise schlugen die Flammen mehrere Meter hoch aus dem Gebäude.