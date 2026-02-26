Balkon-Brand in Schöneberg: Feuerwehr rückt an
Berlin - In einem Hochhaus in Berlin-Schöneberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen.
Es habe auf dem Balkon einer Wohnung im dritten Stockwerk eines vierzehngeschossigen Hochhauses in der Pallastraße gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.
Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die zum Balkon gehörende Wohnung und angrenzende Einheiten verhindern.
Verletzte gab es den Angaben zufolge keine.
Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 42 Kräften und zwölf Fahrzeugen rund eine Stunde vor Ort im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr