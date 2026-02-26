Balkon-Brand in Schöneberg: Feuerwehr rückt an

Berlin - In einem Hochhaus in Berlin-Schöneberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

In Schöneberg rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus. © Berliner Feuerwehr

Es habe auf dem Balkon einer Wohnung im dritten Stockwerk eines vierzehngeschossigen Hochhauses in der Pallastraße gebrannt, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die zum Balkon gehörende Wohnung und angrenzende Einheiten verhindern.

Verletzte gab es den Angaben zufolge keine.