"Rüsseltier" im Einsatz: Kehrmaschine reißt Loch in Bürgersteig über U-Bahnstrecke

Berlin - Eine kleine Kehrmaschine ist in Berlin-Steglitz in einem Hohlraum unter den Pflastersteinen eines Gehwegs eingebrochen.

Kehrmaschine eingebrochen: Die Unfallursache ist noch ungeklärt. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Dienstag gegen 10.44 Uhr in die Schloßstraße alarmiert.

Einsatzkräfte sicherten den Bereich vor dem Einkaufszentrum "Das Schloss" ab und stützten die Kleinkehrmaschine der Berliner Stadtreinigung (BSR) ab, um ein weiteres Einsinken zu verhindern.

Die BSR rückte zudem mit einem Baggersaugfahrzeug, umgangssprachlich "Rüsseltier", an. Diese werden eigentlich genutzt, um Gullys zu reinigen.

In diesem Fall wurde allerdings damit die beladene Kehrmaschine geleert.

Der Technische Dienst war mit schwerem Equipment vor Ort und zog die Kehrmaschine aus dem Loch.