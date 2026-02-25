Haus in Steglitz brennt: Zahlreiche Verletzte

Berlin - Ein sechsstöckiges Mehrfamilienhaus ist wegen eines Brandes im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf evakuiert worden.

Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Steglitz mussten 27 Menschen aus ihren Wohnungen gerettet werden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Elf Menschen wurden durch den beißenden Rauch leicht verletzt, vier davon ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Zur Brandursache hieß es, ein Elektroverteilerschrank im Erdgeschoss des Treppenhauses habe Feuer gefangen.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des versperrten Hauseingangs konnten 27 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude nicht eigenständig verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte.

Einige hätten auf Balkonen und an Fenstern auf sich aufmerksam gemacht. Darunter waren auch Familien mit Kindern.

Insgesamt betreuten die Rettungskräfte vor Ort 40 Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu wurde ein Linienbus der BVG zur Aufnahme der Menschen bereitgestellt.