Haus in Steglitz brennt: Zahlreiche Verletzte
Von Lilli Förter
Berlin - Ein sechsstöckiges Mehrfamilienhaus ist wegen eines Brandes im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf evakuiert worden.
Elf Menschen wurden durch den beißenden Rauch leicht verletzt, vier davon ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Zur Brandursache hieß es, ein Elektroverteilerschrank im Erdgeschoss des Treppenhauses habe Feuer gefangen.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des versperrten Hauseingangs konnten 27 Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude nicht eigenständig verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte.
Einige hätten auf Balkonen und an Fenstern auf sich aufmerksam gemacht. Darunter waren auch Familien mit Kindern.
Insgesamt betreuten die Rettungskräfte vor Ort 40 Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu wurde ein Linienbus der BVG zur Aufnahme der Menschen bereitgestellt.
Wegen des Rauchs und der zerstörten Stromleitung ist das Haus in der Schildhornstraße den Angaben zufolge vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Für diejenigen, die nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen konnten, kümmerte sich das Bezirksamt um Notunterkünfte.
Weil die Feuerwehr eine große Anzahl an Verletzten zunächst nicht ausschließen konnte, waren 76 Einsatzkräfte vor Ort. Der Energieversorger stellte im gesamten Haus den Strom ab, wovon auch zwei benachbarte Häuser betroffen waren.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa