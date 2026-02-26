Rohrbruch in Kreuzberg: Laterne droht umzukippen
Berlin - An einer Baustelle in Berlin-Kreuzberg drohte am Mittwochmittag, eine Straßenlaterne umzustürzen.
Die Feuerwehr vermutete nach ersten Erkenntnissen einen Wasserrohrbuch in der Adalbertstraße, wie diese mitteilte.
Die Einsatzkräfte rückten daher unter anderem gegen 11.52 Uhr mit einem Kran an.
Der Trupp des Lösch-Hilfeleistungsfahrzeugs zerteilte die Laterne mit einer sogenannten Säbelsäge.
Für die Dauer der Maßnahme war die Straße vorübergehend komplett gesperrt. Die Feuerwehr war mit 16 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr