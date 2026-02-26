Rohrbruch in Kreuzberg: Laterne droht umzukippen

Berlin - An einer Baustelle in Berlin-Kreuzberg drohte am Mittwochmittag, eine Straßenlaterne umzustürzen.

Auch ein Feuerwehrkran kam zum Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr vermutete nach ersten Erkenntnissen einen Wasserrohrbuch in der Adalbertstraße, wie diese mitteilte.

Die Einsatzkräfte rückten daher unter anderem gegen 11.52 Uhr mit einem Kran an.

Der Trupp des Lösch-Hilfeleistungsfahrzeugs zerteilte die Laterne mit einer sogenannten Säbelsäge.