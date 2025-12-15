Balkon steht in Tempelhof in Flammen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Balkonbrand hat in Berlin-Tempelhof am Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Ende ging alles glimpflich aus.

Von Christoph Carsten

Der Balkon einer Erdgeschosswohnung in Tempelhof stand in Flammen.
Der Balkon einer Erdgeschosswohnung in Tempelhof stand in Flammen.  © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte gegen 20.44 Uhr am Mariendorfer Damm der Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem achtstöckigen Mehrfamilienhaus.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten die Flammen rechtzeitig gelöscht und ein Übergreifen auf die angrenzende Wohnung verhindert werden.

Mit einem C-Rohr, zwei Atemschutzgeräten und einem Drucklüfter hatten die Einsatzkräfte die Lage schnell unter Kontrolle.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.
Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Kräften vor Ort. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Hierzu hat die Berliner Polizei Ermittlungen aufgenommen.

