Feuer in Spandauer Hochhaus – ein Mensch lebensgefährlich verletzt!

Berlin - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Spandau ist ein Mensch am Sonntag lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Feuerwehr waren 65 Einsatzkräfte vor Ort. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer aus bislang unerklärter Ursache in einer Wohnung im 9. Obergeschoss eines Hochhauses in der Obstallee aus.

Zwei Personen seien über einen Drehleiter aus der Wohnung gerettet worden.

Der Feuerwehr zufolge wurde bei dem Brand ein Mensch lebensgefährlich verletzt, eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt.

Zehn weitere Personen seien vor Ort betreut worden. 65 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Feuerwehr vor Ort.