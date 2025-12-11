Familie verliert Kind und Haus - Fußballverein bietet Zuflucht

Berlin - Nach einem katastrophalen Feuer in einem Haus in Berlin-Mahlsdorf mit einem dabei gestorbenen Jungen ist die verbliebene Familie spontan von einem Fußballverein unterstützt worden.

Das Feuer brach am Abend des 1. Dezember aus. © Jens Kalaene/dpa

Die Polizei suchte zuvor ein erstes Quartier für die Brandopfer.

Der Verein BSV Eintracht Mahlsdorf sprang ein und bot der Familie nach der Zerstörung ihres Hauses das Vereinsheim im Bezirk Marzahn-Hellersdorf als erste Unterkunft an.

Die Polizei sprach von einer schrecklichen Situation für die ganze Familie, die ihr siebenjähriges Kind und ihr Zuhause verloren hätten.

Bei Facebook schrieben die Beamten: "Die Betreiberin des Heims zögerte keine Sekunde und nahm die Familie bei sich auf. Für die Angehörigen bedeutete das: Betreuung und Erstversorgung so gut es in dieser Situation eben möglich ist."