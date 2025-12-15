Wohnung brennt in Steglitz: Feuerwehr rückt an

In einer Wohnung in Berlin-Steglitz ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

22 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
22 Feuerwehrleute waren im Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 9.48 Uhr in die Albrechtstraße alarmiert.

Dort hätten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses gebrannt, hieß es.

Der oder die Mieter waren nicht zu Hause.

Verletzt wurde demnach niemand.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen und entrauchten die Wohnung mithilfe eines Drucklüfters. Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit 22 Kräften rund anderthalb Stunden im Einsatz.

