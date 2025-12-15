Wohnung brennt in Steglitz: Feuerwehr rückt an
Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Steglitz ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 9.48 Uhr in die Albrechtstraße alarmiert.
Dort hätten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses gebrannt, hieß es.
Der oder die Mieter waren nicht zu Hause.
Verletzt wurde demnach niemand.
Die Einsatzkräfte konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen und entrauchten die Wohnung mithilfe eines Drucklüfters. Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit 22 Kräften rund anderthalb Stunden im Einsatz.
