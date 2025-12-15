Wohnung brennt in Steglitz: Feuerwehr rückt an

Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Steglitz ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

22 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 9.48 Uhr in die Albrechtstraße alarmiert.

Dort hätten Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines sechsgeschossigen Mehrfamilienhauses gebrannt, hieß es.

Der oder die Mieter waren nicht zu Hause.

Verletzt wurde demnach niemand.