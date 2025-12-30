Gas-Austritt am Wittenbergplatz: Supermarkt-Mitarbeiter reagieren sofort
Berlin - In einem Supermarkt am Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg ist am Dienstagmittag plötzlich Kohlendioxid (CO₂) ausgetreten. Die Mitarbeiter reagierten geistesgegenwärtig.
Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkte das Personal gegen 11.51 Uhr, wie Gas aus einer Kühlmittelleitung ausströmte. Die Angestellten alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und räumten den Markt.
Die Feuerwehr kontrollierte den Markt und eine Tiefgarage unter Atemschutz. Die ersten Einsatzkräfte sicherten zudem vorsorglich den Brandschutz und hielten ein Strahlrohr bereit.
Eine Fachfirma übernahm die Abschaltung der defekten Kühlanlage, bevor das Gebäude gründlich belüftet wurde. Verletzt wurde niemand.
Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei und die Marktleitung.
