Gas-Austritt am Wittenbergplatz: Supermarkt-Mitarbeiter reagieren sofort

Berlin - In einem Supermarkt am Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg ist am Dienstagmittag plötzlich Kohlendioxid (CO₂) ausgetreten. Die Mitarbeiter reagierten geistesgegenwärtig.

Die Berliner Feuerwehr war mit zahlreichen Sonderfahrzeugen im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, bemerkte das Personal gegen 11.51 Uhr, wie Gas aus einer Kühlmittelleitung ausströmte. Die Angestellten alarmierten umgehend die Einsatzkräfte und räumten den Markt.

Die Feuerwehr kontrollierte den Markt und eine Tiefgarage unter Atemschutz. Die ersten Einsatzkräfte sicherten zudem vorsorglich den Brandschutz und hielten ein Strahlrohr bereit.

Eine Fachfirma übernahm die Abschaltung der defekten Kühlanlage, bevor das Gebäude gründlich belüftet wurde. Verletzt wurde niemand.