Gas-Alarm im Reichstag! 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Berlin - Ein Gasmelder hat im Reichstagsgebäude in Berlin Alarm geschlagen und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Im Reichstag soll ein Gefahrstoff ausgetreten sein. © Fabian Sommer/dpa

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist höchstwahrscheinlich eine geringe Menge eines Gefahrenstoffs ausgetreten sein, sagte ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Laut Feuerwehr ging die automatische Meldung am Morgen gegen 5.15 Uhr ein. Rund 80 Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz und verschaffen sich einen Überblick über die Gefahrenlage, hieß es.

Ein Sprecher sagte, dass die Einsatzkräfte bereits in dem Raum seien, aus dem die Meldung gesendet wurde. Vor Ort sei ein sogenannter Dekontaminationsplatz für die Sicherheit der Einsatzkräfte aufgebaut worden.

Bereits gefunden wurde dem Sprecher zufolge ein Reinigungskonzentrat.

"Es könnte also sein, dass ein zu hoch dosiertes Reinigungsmittel die Gefahrenmeldung ausgelöst hat", sagte der Sprecher. Das sei aber noch nicht abschließend geprüft.