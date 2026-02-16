Brand in Seniorenheim: 58 Bewohner müssen evakuiert werden

Berlin - Am Montagnachmittag rückte die Berliner Feuerwehr zu einem Kellerbrand in einem Seniorenheim nach Reinickendorf aus.

Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt. © Berliner Feuerwehr

Die Einsatzkräfte trafen gegen 12.50 Uhr bei dem neungeschossigen Seniorenwohnheim in der Zobeltitzstraße ein.

Während die Feuerwehr die Brandstelle sicherte, mussten 23 Bewohner in einem Nachbargebäude untergebracht werden. 35 Senioren wurden hingegen von den Einsatzkräften vor dem Gebäude betreut.

Eine Person wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Mit umfassenden Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen sorgten die Einsatzkräfte dafür, dass keine Gefahr mehr von dem Brand ausging.