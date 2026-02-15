Mutter und zwei Kinder sterben bei Hochhaus-Brand: Brach Feuer in Messie-Wohnung aus?

Berlin - Nach dem verheerenden Brand in einem Hochhaus in der Dolgenseestraße im Berliner Bezirk Lichtenberg ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Außerdem wurden weitere Details zur Feuer-Katastrophe bekannt.

Rund 170 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Insgesamt wurden etwa 70 Menschen aus dem stark verrauchten Hochhaus gerettet oder in Sicherheit gebracht. © Annette Riedl/dpa

Neben einem neun Monate alten Säugling, der bereits am Mittwochabend gestorben ist, sind inzwischen auch seine 26-jährige Mutter und sein fünfjähriger Bruder ihren schweren Verletzungen erlegen.

Die Frau und ihre beiden Kinder waren am Mittwochabend bewusstlos im Hausflur der dritten Etage gefunden worden – dort befindet sich auch die Brandwohnung. Notärzte reanimierten alle drei.

Für das Baby kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Mutter und ihr älterer Sohn wurden in kritischem Zustand in Krankenhäuser gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, starb der Fünfjährige am Freitagnachmittag, seine Mutter am Samstagabend.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll es sich um eine sogenannte Messie-Wohnung gehandelt haben, was die Löscharbeiten erheblich erschwerte.