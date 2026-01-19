Brand am Maybachufer in Neukölln: Feuerwehr mit 51 Kräften vor Ort

Berlin - Am Maybachufer in Berlin-Neukölln hat am Montagvormittag eine Erdgeschosswohnung gebrannt.

Die Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer im Hinterhaus eines fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen. In der Folge breitete sich dichter Rauch im gesamten Treppenhaus aus.

Eine Person konnte von den Einsatzkräften aus der Brandwohnung gerettet werden. Der Mieter erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten alle Wohnungen im Gebäude überprüft werden – einige davon musste die Feuerwehr gewaltsam öffnen.

Mit einem Drucklüfter wurde der Treppenraum schließlich entraucht. Insgesamt waren 51 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen vor Ort, im Einsatz unter anderem ein C-Rohr, zwölf Pressluftatmer und ein Drucklüfter.