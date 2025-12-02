Brand in Behindertenwerkstatt in Kreuzberg ruft Feuerwehr auf den Plan

Berlin - In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Berlin -Kreuzberg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Etwa 50 Feuerwehrleute waren vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 8.42 Uhr in die soziale Einrichtung in der Oranienstraße alarmiert.

Demnach habe sich noch eine Person im Gebäude befunden, die aber wohlbehalten aufgefunden und in Sicherheit gebracht wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Brand in dem stark verrauchten Gebäude konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.