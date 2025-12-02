Brand in Behindertenwerkstatt in Kreuzberg ruft Feuerwehr auf den Plan
Berlin - In einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Berlin-Kreuzberg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge um 8.42 Uhr in die soziale Einrichtung in der Oranienstraße alarmiert.
Demnach habe sich noch eine Person im Gebäude befunden, die aber wohlbehalten aufgefunden und in Sicherheit gebracht wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Der Brand in dem stark verrauchten Gebäude konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Bislang ist die Brandursache unbekannt. Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit rund 50 Kräften etwa eineinhalb Stunden im Einsatz.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr