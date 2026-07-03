Brand in Hohenschönhausen bremst S-Bahn aus

Berlin - Wegen eines Brandes zwischen Bahngleisen ist es in Berlin-Hohenschönhausen am Freitagnachmittag zu Ausfällen im S-Bahn-Verkehr gekommen.

Das Feuer ist in der Nähe des S-Bahnhofs Gehrenseestraße ausgebrochen. © Thomas Peise

Betroffen war die Linie S75. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte Gras zwischen den Gleisen.

Die Brandstelle rund 300 Meter hinter der S-Bahnhaltestelle Gehrenseestraße in Richtung Hohenschönhausen sei für die Einsatzkräfte zunächst nicht einfach zu finden gewesen.

Die Strecke habe gesperrt werden müssen. Betroffen war laut Feuerwehr eine Grasfläche von rund 200 Quadratmetern.