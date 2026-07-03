Brand in Hohenschönhausen bremst S-Bahn aus

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Wegen eines Brandes zwischen Bahngleisen ist es in Berlin-Hohenschönhausen am Freitagnachmittag zu Ausfällen im S-Bahn-Verkehr gekommen.

Von Monika Wendel, Thorsten Meiritz

Berlin - Wegen eines Brandes zwischen Bahngleisen ist es in Berlin-Hohenschönhausen am Freitagnachmittag zu Ausfällen im S-Bahn-Verkehr gekommen.

Das Feuer ist in der Nähe des S-Bahnhofs Gehrenseestraße ausgebrochen.
Das Feuer ist in der Nähe des S-Bahnhofs Gehrenseestraße ausgebrochen.  © Thomas Peise

Betroffen war die Linie S75. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte Gras zwischen den Gleisen.

Die Brandstelle rund 300 Meter hinter der S-Bahnhaltestelle Gehrenseestraße in Richtung Hohenschönhausen sei für die Einsatzkräfte zunächst nicht einfach zu finden gewesen.

Die Strecke habe gesperrt werden müssen. Betroffen war laut Feuerwehr eine Grasfläche von rund 200 Quadratmetern.

S-Bahn Berlin informiert über Einschränkungen durch den Brand

Der Brandherd ist für die Feuerwehrleute nicht gleich ersichtlich gewesen.
Der Brandherd ist für die Feuerwehrleute nicht gleich ersichtlich gewesen.  © Thomas Peise

Was den Brand auslöste, war nicht bekannt. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht und die Züge fahren wieder gemäß Fahrplan, wie die S-Bahn-Berlin via X mitteilte.

Titelfoto: Thomas Peise

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