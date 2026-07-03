Brand in Hohenschönhausen bremst S-Bahn aus
Von Monika Wendel, Thorsten Meiritz
Berlin - Wegen eines Brandes zwischen Bahngleisen ist es in Berlin-Hohenschönhausen am Freitagnachmittag zu Ausfällen im S-Bahn-Verkehr gekommen.
Betroffen war die Linie S75. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte Gras zwischen den Gleisen.
Die Brandstelle rund 300 Meter hinter der S-Bahnhaltestelle Gehrenseestraße in Richtung Hohenschönhausen sei für die Einsatzkräfte zunächst nicht einfach zu finden gewesen.
Die Strecke habe gesperrt werden müssen. Betroffen war laut Feuerwehr eine Grasfläche von rund 200 Quadratmetern.
S-Bahn Berlin informiert über Einschränkungen durch den Brand
Was den Brand auslöste, war nicht bekannt. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht und die Züge fahren wieder gemäß Fahrplan, wie die S-Bahn-Berlin via X mitteilte.
Titelfoto: Thomas Peise