Feuer in Lichterfelde! Frau stirbt bei Wohnungsbrand
Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Lichterfelde ist am frühen Donnerstagabend eine Frau ums Leben gekommen.
Die Flammen brachen gegen 18.30 Uhr im ersten Stock eines zweigeschossigen Wohnhauses aus, wie die Feuerwehr mitteilte.
Zwei Personen konnten über das Treppenhaus rechtzeitig ins Freie und in Sicherheit gebracht werden. Auch drei Hunde wurden aus dem Gebäude gerettet.
Für eine 58-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden.
Ein 77-jähriger Bewohner aus demselben Stockwerk musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ambulant von den Rettungskräften versorgt werden.
Die Einsatzkräfte waren mit insgesamt 56 Feuerwehrleuten vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr