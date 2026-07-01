Gas strömt in Keller: Feuerwehr räumt Wohnhaus in Tempelhof

Berlin - Bei Bauarbeiten ist in Berlin-Tempelhof eine Gasleitung beschädigt worden.

Einsatzkräfte stellen im Keller eine erhöhte Gaskonzentration fest. © Berliner Feuerwehr

In der Folge strömte Gas in den Keller eines Mehrfamilienhauses, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in der Ringbahnstraße.

Einsatzkräfte rückten an und sperrten den Bereich umgehend ab. Der zuständige Netzbetreiber stellte die beschädigte Hausanschlussleitung ab und sicherte sie für Reparaturarbeiten.

Im Keller des betroffenen Gebäudes wurde eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt.