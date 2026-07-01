Gas strömt in Keller: Feuerwehr räumt Wohnhaus in Tempelhof
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Berlin - Bei Bauarbeiten ist in Berlin-Tempelhof eine Gasleitung beschädigt worden.
In der Folge strömte Gas in den Keller eines Mehrfamilienhauses, wie die Feuerwehr mitteilte.
Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in der Ringbahnstraße.
Einsatzkräfte rückten an und sperrten den Bereich umgehend ab. Der zuständige Netzbetreiber stellte die beschädigte Hausanschlussleitung ab und sicherte sie für Reparaturarbeiten.
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Im Keller des betroffenen Gebäudes wurde eine erhöhte Gaskonzentration festgestellt.
Aus Sicherheitsgründen brachte die Feuerwehr 15 Bewohner aus drei Hausaufgängen ins Freie. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren bis zu 50 Kräfte vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr