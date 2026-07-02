Brand auf Recyclinghof: Große Rauchsäule über Reinickendorf

Berlin - Am Donnerstagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Berlin-Reinickendorf ausrücken.

Von dem Recyclinghof ist eine dichte Rauchwolke aufgestiegen. © Berliner Feuerwehr

Gegen 8.41 Uhr war auf einem Recyclinghof in der Montanstraße ein Brand ausgebrochen, wie die Behörde mitteilte.

Da die Rauchsäule weithin zu sehen und auch ein starker Brandgeruch wahrnehmbar war, wählten demnach gleich mehrere besorgte Anwohner den Notruf.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es auf einer Fläche von etwa 120 Quadratmetern brannte, und leiteten umgehend die Löscharbeiten ein.

Die Brandbekämpfung dauert aktuell weiter an. Die Feuerwehr ist mit 48 Einsatzkräften vor Ort.