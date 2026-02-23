Brand in Internat in Britz: Bewohner retten sich in Turnhalle

Berlin - In Berlin-Britz hat am Montag ein Berufsbildungszentrum gebrannt. Die Auszubildenden konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Die Berliner Feuerwehr war mit 63 Kräften an der Einsatzstelle. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 9.27 Uhr in einer Wohnung der Einrichtung an der Paster-Behrens-Straße aus. ​

Die zuerst eintreffenden Kräfte starteten sofort die Brandbekämpfung und ließen weitere Einheiten nachalarmieren.

Die Menschen im Gebäude retteten sich in die benachbarte Turnhalle. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Löschen des Feuers kontrollierten die Einsatzkräfte das Gebäude gründlich und führten umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durch, um Rauch und mögliche Gefahrstoffe aus den Räumen zu entfernen.