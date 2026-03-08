Mehrere Demos zum Internationalen Frauentag: Tausende ziehen durch Berlin

Berlin - Zum internationalen Frauentag am 8. März sind in Berlin eine Reihe von Demonstrationen angekündigt.

Fahrradkorso, Demonstrationen und politische Reden: Am Frauentag gibt es in Berlin zahlreiche Kundgebungen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Die größte davon soll gegen 11.30 Uhr am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg starten und zum Roten Rathaus führen, wo Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) seinen Amtssitz hat.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Bündnis mit anderen Gruppen hat zu der Demonstration mit dem Titel "feministisch, solidarisch, gewerkschaftlich" aufgerufen. Angemeldet wurde sie mit 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei der Auftaktkundgebung soll die DGB-Bezirksvorsitzende Katja Karger eine Rede halten.

Zu den weiteren Veranstaltungen gehört die traditionelle Radfahrt linker und lesbischer Frauengruppen "Purple Ride" mit 2000 angekündigten Teilnehmerinnen. Start und Endpunkt ist der Mariannenplatz in Kreuzberg.

Am Nachmittag wollen dann linke und linksradikale Gruppen unter dem Titel "Feminism Unlimited" zum Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte ziehen. Dazu sind 3000 Demonstrantinnen und Demonstranten angemeldet.