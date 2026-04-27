Brand in leer stehendem Areal in Friedrichshain

Berlin - Am Montagmittag ist in Berlin-Friedrichshain ein Brand in einem Areal mit mehreren leer stehenden Gebäuden ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand bald unter Kontrolle bringen. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr brannten auf etwa 50 Quadratmetern ein Schuppen, umliegendes Gerümpel sowie angrenzende Vegetation am Markgrafendamm.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die Lage und fingen umgehend mit dem Löschen der Flammen an. Unter Atemschutz konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Wegen der Bauweise der leer stehenden Gebäude waren umfangreiche Nachlöscharbeiten und Kontrollen nötig. Für den Tausch verschmutzter Einsatzkleidung kam zudem der Gerätewagen Hygiene zum Einsatz.

Eine Person wurde noch bei Eintreffen der Feuerwehr auf dem verrauchten Gelände angetroffen und rettungsdienstlich untersucht. Sie konnte unverletzt vor Ort bleiben. Verletzte gab es insgesamt nicht.