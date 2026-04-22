Großbrand am Kraftwerk: Feuerwehrleute kämpfen in 44 Metern Höhe gegen Flammen
Berlin - Über dem Kraftwerk Lichterfelde war am Mittwoch eine Rauchsäule kilometerweit zu sehen. Bis zu 70 Feuerwehrkräfte bekämpften die Flammen in einer Höhe von 44 Metern.
Laut der Einsatzkräfte brach das Feuer im Dach eines Gebäudes aus, in dem sich außer Betrieb genommene Anlagen befinden und das derzeit zurückgebaut wird. Am Nachmittag war über dem Gelände eine starke, dichte Rauchsäule sichtbar.
Zeitweise waren bis zu 70 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Brandbekämpfung wurde durch die komplexe Gebäudestruktur sowie die Flammen in 44 Metern Höhe erschwert.
Dennoch kamen die Brandbekämpfer zügig voran. Auch am Abend sind Einsatzkräfte vor Ort, um verbliebene Glutnester abzulöschen.
Das Gaskraftwerk sei von dem Brand nicht betroffen gewesen.
Die Versorgung mit Energie sei weiterhin gewährleistet. Warum das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr