Großbrand am Kraftwerk: Feuerwehrleute kämpfen in 44 Metern Höhe gegen Flammen

Berlin - Über dem Kraftwerk Lichterfelde war am Mittwoch eine Rauchsäule kilometerweit zu sehen. Bis zu 70 Feuerwehrkräfte bekämpften die Flammen in einer Höhe von 44 Metern.

Am Nachmittag war über dem Kraftwerk eine starke, dichte Rauchsäule sichtbar. © Berliner Feuerwehr

Laut der Einsatzkräfte brach das Feuer im Dach eines Gebäudes aus, in dem sich außer Betrieb genommene Anlagen befinden und das derzeit zurückgebaut wird. Am Nachmittag war über dem Gelände eine starke, dichte Rauchsäule sichtbar.

Zeitweise waren bis zu 70 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Brandbekämpfung wurde durch die komplexe Gebäudestruktur sowie die Flammen in 44 Metern Höhe erschwert.

Dennoch kamen die Brandbekämpfer zügig voran. Auch am Abend sind Einsatzkräfte vor Ort, um verbliebene Glutnester abzulöschen.

Das Gaskraftwerk sei von dem Brand nicht betroffen gewesen.