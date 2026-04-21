Wohnungsbrand in Britz: Frau muss wiederbelebt werden

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Britz ist in der Nacht zum Dienstag eine 71-Jährige schwer verletzt worden.

Auch ein Notarzt war in Berlin-Britz im Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 2.08 Uhr zum Buckower Damm alarmiert.

Dort brannten Möbel in einer Wohnung im Erdgeschoss eines sechsgeschossigen Hauses.

Die 71-Jährige wurde laut Mitteilung vor dem Eintreffen aus dem verrauchten Gebäude gerettet.

Sie musste noch vor Ort reanimiert werden

Anschließend brachten Rettungskräfte sie mit Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.