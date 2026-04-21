Wohnungsbrand in Britz: Frau muss wiederbelebt werden
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Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Britz ist in der Nacht zum Dienstag eine 71-Jährige schwer verletzt worden.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 2.08 Uhr zum Buckower Damm alarmiert.
Dort brannten Möbel in einer Wohnung im Erdgeschoss eines sechsgeschossigen Hauses.
Die 71-Jährige wurde laut Mitteilung vor dem Eintreffen aus dem verrauchten Gebäude gerettet.
Berlin Feuerwehreinsatz Brand in Wilmersdorf: Schwarze Rauchwolke über Berlin
Sie musste noch vor Ort reanimiert werden
Anschließend brachten Rettungskräfte sie mit Brandverletzungen im Gesicht und an den Händen in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus.
Weitere Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa