Scheune steht in Alt-Hohenschönhausen in Flammen

Berlin - In einer ungenutzten Scheune in Berlin-Alt-Hohenschönhausen ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.

44 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden sie gegen 22.40 Uhr in den Malchower Weg gerufen.

Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl der etwa 200 Quadratmeter großen Scheune in Flammen.

Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort rasch auf "Brand 4" erhöht, wodurch zusätzliche Kräfte nachalarmiert wurden.

Die Feuerwehr konnte unter anderem mithilfe einer Drehleiter den Brand schnell unter Kontrolle bringen.