Scheune steht in Alt-Hohenschönhausen in Flammen
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Berlin - In einer ungenutzten Scheune in Berlin-Alt-Hohenschönhausen ist am späten Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen.
Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden sie gegen 22.40 Uhr in den Malchower Weg gerufen.
Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte stand der Dachstuhl der etwa 200 Quadratmeter großen Scheune in Flammen.
Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort rasch auf "Brand 4" erhöht, wodurch zusätzliche Kräfte nachalarmiert wurden.
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Die Feuerwehr konnte unter anderem mithilfe einer Drehleiter den Brand schnell unter Kontrolle bringen.
Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte vor Ort. Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr